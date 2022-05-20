Амстердам, , 23:25 — REGNUM Первый случай заражения человека обезьяньей оспой зарегистрирован в Нидерландах, сообщил 20 мая Национальный институт здравоохранения страны (RIVM).

Карантин Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

«Первый случай заражения обезьяньей оспой в Нидерландах подтвержден днём ​​в пятницу, 20 мая», — указано в сообщении RIVM.

В институте допускают, что выявлены далеко не все случаи заражения, поэтому в стране их может быть гораздо больше.

Напомним, ранее случаи заражения людей обезьяньей оспой были зафиксированы в целом ряде стран, в том числе в Британии, Германии, Австралии, Испании, Италии, Швеции, Франции и Канаде.

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