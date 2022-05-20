Амстердам, 20 мая 2022, 23:25 — REGNUM Первый случай заражения человека обезьяньей оспой зарегистрирован в Нидерландах, сообщил 20 мая Национальный институт здравоохранения страны (RIVM).
«Первый случай заражения обезьяньей оспой в Нидерландах подтвержден днём в пятницу, 20 мая», — указано в сообщении RIVM.
В институте допускают, что выявлены далеко не все случаи заражения, поэтому в стране их может быть гораздо больше.
Напомним, ранее случаи заражения людей обезьяньей оспой были зафиксированы в целом ряде стран, в том числе в Британии, Германии, Австралии, Испании, Италии, Швеции, Франции и Канаде.
Читайте ранее в этом сюжете: В Италии выявили еще два случая обезьяньей оспы