Ереван, , 22:58 — REGNUM Россия не может требовать требовать от Армении демаршей в отношении Литвы, если она сама не разорвала дипломатических отношений с Вильнюсом и не признала литовское государство «нацистским». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Гитанас Науседа во время визита в Армению President.am

Президент Литвы до своего визита в Армении уже ездил в Азербайджан. И Армении, конечно, не с руки демонстративно отказываться от приёма литовского президента, иначе получилось бы, что он посетил Баку, но не посетил Ереван. Кроме того, у России с Литвой пока сохраняются дипломатические отношения. Поэтому нам самим что при этом требовать от Литвы? Тогда надо разовать дипломатические отношения с Вильнюсом. Хотя, честно говоря, если литовский парламент принял такую резолюцию, это не значит, что литовское правительство будет проводить именно такую линию. Я тоже предлагал, чтобы наш парламент объявил Литву нацистским государством, принял такое же декларативное решение. Но наш МИД не очень эффективно реагирует на подобные антироосийские выпады, ограничиваясь лишь какими-то символическими протестами. Михаил Александров

Напомним, что 10 мая сейм Литвы единогласно признал Россию государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм». А 19 мая президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с официальным визитом в Армению.