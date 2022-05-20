Флоренция, Италия, , 22:40 — REGNUM 31-летний российский центрфорвард «Фиорентины» Александр Кокорин в грядущее летнее трансферное окно покинет итальянский клуб из Флоренции. Об этом 20 мая сообщило издание «РБ Спорт».

Александр Кокорин Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, «фиалки» готовы отпустить Кокорина в другой клуб без компенсации. При этом трансферная стоимость российского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 900 тысяч евро.

За «Фиорентину» Александр Кокорин выступает с 27 января 2021 года после перехода из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Кокорин принял участие лишь в семи матчах за «фиалок» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.