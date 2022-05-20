Франкфурт-на-Майне, Германия, 20 мая, 2022, 22:33 — ИА Регнум. 29-летний фланговый нападающий франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Сербии по футболу Филип Костич признан лучшим игроком розыгрыша Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба УЕФА.

(сс) Dirk Ingo Franke Болельщики «Айнтрахта» на трибунах

В двенадцати матчах еврокубка Филип Костич отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. По итогам розыгрыша «Айнтрахт» Костича одержал победу в турнире, обыграв в финале по пенальти «Рейнджерс» из Глазго.

Филип Костич выступает за «Айнтрахт» с 1 июля 2019 года после перехода из «Гамбурга» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость сербского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.