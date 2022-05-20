Мадрид, 20 мая, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Сегодня, 20 мая, в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» «Райо Вальекано» в матче последнего 38-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграет с «Леванте». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Fcbarcelona.com «Барселона» — «Леванте» 3:0

Стартовые составы команд:

«Райо Вальекано»: Люка Зидан, Марио Суарес, Алехандро Катена, Кевин Родригес, Иван Баллиу, Рэнди Нтека, Бебе, Унаи Лопес, Альваро Гарсия, Оскар Валентин, Серхио Гвардиола.

«Леванте»: Дэниел Карденас, Робер, Серхио Постиго, Коке, Марсело Сараччи, Неманья Радоя, Энис Барди, Гонсало Мелеро, Кантеро, Роджер, Хосе Луис Моралес.

Бригада арбитров: Марио Мелеро Лопес | Хосе Луис Мартинес Серрато | Хоан Мендес Матео | Абрахам Домингес | Хавьер Эстрада.