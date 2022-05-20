Москва, 20 мая, 2022, 20:49 — ИА Регнум. 20 мая на официальном сайте московского ЦСКА объявили, что клуб выкупил 23-летнего колумбийского атакующего полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля.

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«Мы рады, что Хорхе остается в клубе. В весенней части сезона Карраскаль зарекомендовал себя как очень сильный и техничных футболист. Хорхе сходу вписался в состав команды. Мы уверены, что у него есть все качества для дальнейшего прогресса в составе ЦСКА», — сказал генеральный директор «красно-синих» Роман Бабаев.

Отмечается, что соглашение Карраскаля с ЦСКА рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.

В текущем сезоне Карраскаль, выступая за ЦСКА на правах аренды, принял участие в тринадцати матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота казанского «Рубина» (6:1) и получил пять желтых карточек.