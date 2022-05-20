Москва, 20 мая, 2022, 20:44 — ИА Регнум. «ВКонтакте» приняла участие в акции «Ночь музеев». Информация об этом появилась в блоге соцсети 20 мая.

ИА REGNUM Ночь в музее

Как говорится в сообщении, 21 и 22 мая 2022 года на платформах «VK Видео» и «VK Клипы» появятся специальные разделы, в которых будут собраны лекции, экскурсии и интерактивные мастер-классы — все они будут доступны в сообществе «Культура ВКонтакте». В акции примут участие больше 100 ведущих площадок по всей стране, в том числе Эрмитаж, Мультимедиа Арт Музей, Музей русского импрессионизма, Музей космонавтики и многие другие.

ИА REGNUM напоминает, что «Ночь музеев» — международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. Впервые она была проведена в Берлине (Германия) в 1997 году.