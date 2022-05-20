Москва, , 20:21 — REGNUM Предпринимателя Башира Куштова, бывшего мужа певицы Согдианы (Оксана Нечитайло), арестовали на два месяца. Об этом 20 мая сообщает телеграм-канал Mash.

Заслужаная артистка Ингушетии Согдиана Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным телеграм-канала, Куштова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — расследованием занимается СК России по городу Москве. Другие подробности дела пока неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что Башир Куштов — предприниматель из Ингушетии, известный как президент ХК «Рысь» СОБР МВД России. В 2009 году он женился на Согдиане, однако спустя два года они развелись. У пары есть общий сын.

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