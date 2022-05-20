Лос-Анджелес, США, , 20:08 — REGNUM Сервис Netflix представил восьмиминутный отрывок из первого эпизода четвёртого сезона «Очень странных дел». Об этом 20 мая пишет «Канобу».

Цитата из т/с «Очень странные дела». Netflix. 2016. США

В ролике показаны прошлые события, когда над героиней по имени Одиннадцать (Милли Бобби Браун) ставили опыты в лаборатории города Хоукинса. В отрывке помимо персонажа Браун показаны и другие дети, над которыми проводились эксперименты.

ИА REGNUM напоминает, что 27 мая 2022 года выйдет первая часть четвёртого сезона «Очень странных дел» — в неё войдут семь серий. Премьера двух финальных эпизодов запланирована на 1 июля.

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