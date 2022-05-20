Екатеринбург, 20 мая, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев полностью оправдал доверие президента России Владимира Путина. Об этом сообщает политолог Алексей Швайгерт.

Алексей Колчин ИА REGNUM Евгений Куйвашев

«Это видно по нескольким направлениям. Например, если пять лет назад звучали альтернативные кандидатуры, то сейчас их не было. Это говорит о том, что у губернатора есть серьёзный политический вес, имидж, поддержка избирателей. Кроме того, если в начале губернаторского срока Евгения Куйвашева воспринимали как политика из Тюмени, то сейчас он абсолютно свой, уральский», — сказал генеральный директор Центра политических технологий.

Швайгерт добавил, что за десять лет Куйвашев сумел значительно укрепить и улучшить политическое, экономическое и социальное развитие Свердловской области. Несмотря ни на какие сложности здесь проводится важнейшая международная выставка «Иннопром», а также возводится студенческий кампус мирового уровня и развиваются особые экономические зоны. Но главное — Куйвашев сумел консолидировать город Екатеринбург и область. В этом плане была проделана огромная планомерная работа и результат есть. Во многих регионах до сих пор имеется противостояние между местной столицей и другими городами, а в Свердловской области эта проблема уже решена.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин разрешил Куйвашеву избираться на очередной губернаторский срок. Выборы намечены на сентябрь.