Вашингтон, , 19:19 — REGNUM Sony может в ближайшее время запустить сервис подписки PlayStation Network на платформе ПК. Об этом 20 мая сообщает портал PCGamesN.

Логотип PlayStation

Журналисты обратили внимание, что недавно компания опубликовала список вакансий, который, по их мнению, явно намекает на её ближайшие планы. Sony, в частности, ищет сотрудника, который будет руководить разработкой и развитием дорожной карты совершенствования сервисов PlayStation, а также отвечать за «интеграцию сетевой платформы PlayStation».

Напомним, ранее PlayStation, много лет придерживавшаяся стратегии, в рамках которой игры были эксклюзивами её консолей, выпустила на ПК такие хиты, как Horizon: Zero Dawn и God of War. Отметим, что ранее компания анонсировала набор игр The Uncharted: Legacy of Thieves Collection, релиз которых также состоится на ПК.

