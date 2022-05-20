Москва, , 19:11 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сможет попытаться возглавить регион в третий раз. Согласие на это дал президент России Владимир Путин.

Путин Владимир Владимирович

«Вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов. И это создаёт хорошую базу для дальнейшего развития области. Я желаю вам успехов. Думаю, что вы сможете сделать это в ближайшее время. Надеюсь на то, что вы продолжите эту работу, причём в таком же ключе», — сказал Владимир Путин в ответ на вопрос Куйвашева о том, может ли он избираться на очередной срок.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Куйвашев возглавляет Свердловскую область с 2012 года.