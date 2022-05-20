Москва, 20 мая, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Тысячи берёз, елей и сосен в честь воинов и тружеников тыла Великой Отечественной войны посадили жители Якутии, Бурятии и Удмуртии. В центральных мероприятиях сразу трёх республик участие приняли сотни человек. Они вспомнили подвиги советских воинов и тех, кто ковал Победу в тылу.

ИА REGNUM Саженец

В Якутске «Сад памяти» будет расти в Парке Победы. Три тысячи саженцев ели, берёзы и сосны в честь героев Великой Отечественной войны высадили студенты, волонтёры, работники лесной отрасли, представители общественных организаций, администрации и правительства Республики. Акция прошла при поддержке компаний «Эльгауголь» и «Колмар» — региональных партнёров проекта. Как заявил Глава Якутии Айсен Николаев, проект «Сад памяти» играет важную роль в сохранении исторической памяти и укреплении связи между поколениями.

«Сохранять и передавать память о великом подвиге нашего народа — святая обязанность нашего поколения. Уже третий год подряд Якутия принимает участие в акции «Сад памяти», и с каждым разом количество участников только растет. Акция находит большой отклик в сердцах якутян, в этом году мы планируем высадить в 4 раза больше деревьев, чем годом ранее. Только в Парке победы города Якутка будет высажено 3 000 сосен и берез, чтобы почтить память всех тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны. На нее из Якутии был призван каждый седьмой житель — более 62 тысяч наших земляков. Свыше 38 тысяч из них отдали свою жизнь за освобождение мира от нацизма. И об этом никогда нельзя забывать», — сказал Айсен Николаев.

В Бурятии не только увековечили память тех, кто отдал свои жизни за Родину, но и восстановили 15 гектаров погибшего от пожара леса в 2015 году. В акции приняли участие более 500 человек, которые посадили 70 тысяч сеянцев сосны. По словам главы Республики Алексея Цыденова, эти деревья станут символом крепнущей памяти и уважения к истории Родины. Как отметил заместитель председателя правительства Бурятии, Пётр Мордовской, с каждым годом количество желающих принять участие в проекте только увеличивается.

«Мы присоединились к посадке первый раз, взяли с собой ребёнка, ему тоже понравилось восстанавливать лес. Высаживаем деревья в честь нашего деда, который погиб в Великой Отечественной Войне. Я считаю, что такое мероприятие не только учит бережно относиться к природе, но и формирует экологическое и патриотическое воспитание» — рассказала волонтёр акции Арюна .

К акции «Сад памяти» в Удмуртии присоединились около 150 человек: местные жители, волонтёры, сотрудники Минприроды и МЧС, а также работники лесного хозяйства. Вместе они озеленили территорию Малопургинского района возле села Уром, высадив более 14 тысяч сеянцев ели.

«Сад памяти объединяет людей нескольких поколений. Тех, кто отдал свои жизни за свободу от нацизма, бесчеловечности, несправедливости во время Великой Отечественной войны и сегодняшнее поколение, чьими руками сегодня создается «Сад памяти» и наша страна. Очень радует, что откликнулось много желающих посадить дерево, увековечив тем самым память о людях, на своих плечах, вынесших тяготы войны, отстоявших мир и будущее нашей страны. Помнить о этом — наш священный долг», — подчеркнул заместитель министра лесного хозяйства Удмуртской Республики Юрий Долматов .

В годы войны в Удмуртии работали более 50 промышленных предприятий, на которых производили винтовки, авиапушки, пистолеты, пулемёты и др. Жители Удмуртии также отправляли на фронт тысячи полушубков, валенок, варежек и перчаток. С войны не вернулись около 133 тыс. уроженцев Республики, 50 тысяч из которых были убиты, а 72 тысячи пропали без вести. 101 человек был удостоен звания Героя Советского Союза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Её цель — увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.

Акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».