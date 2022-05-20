Румыния, 20 мая, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Силы прокуратуры и управления по борьбе с организованной преступностью (DIICOT) Румынии задержали в румынском уезде Бистрица-Нэсэуд и Марамуреш на северо-западе страны 13 человек по обвинению в грабежах, кражах и мошенничестве, совершенных на территории Италии и Германии. Об этом 20 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. СССР. 1968 Грабители

Согласно официальной информации, соответствующая операция была проведена на основе международного ордера, выданного итальянскими и немецкими судебными органами.

Отмечается, что западным правоохранителям удалось доказать причастность подозреваемых лиц к 250 преступным эпизодам и присвоении в общей сложности €800 тыс. Задержанные граждане доставлены в камеру предварительного заключения DIICOT. Ведутся переговоры об их выдаче Риму или Берлину.