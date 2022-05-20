Балаково, Саратовская область, 20 мая, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В городе Балаково Саратовской области два ребенка на электросамокатах пострадали в результате наезда на них автомобиля. По факту дорожно-транспортного происшествия организована проверка, сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

По предварительным данным, инцидент произошел 20 мая в 14:50 (местное время). В районе дома №23 по набережной Леонова 48-летний водитель, управляя автомобилем BMW Х5, выезжал с дворовой территории и совершил наезд на двух мальчиков в возрасте 13 и 14 лет. Дети управляли электросамокатами. Оба ребенка доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 мая у дома № 42 на Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге 11-летний школьник на самокате катался по тротуару без сопровождения взрослых. В какой-то момент ребенок съехал на проезжую часть и ударился о троллейбус.

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