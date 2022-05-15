Москва, , 04:32 — REGNUM Главной причиной ДТП с участием электросамокатов является их внезапное появление на дороге и малая заметность в транспортном потоке, сообщил ТАСС со ссылкой на информационно-аналитический обзор Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

Электросамокат Иван Шилов © ИА REGNUM

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Большая часть ДТП с участием средств индивидуальной мобильности происходит в светлое время суток — 76%. Чаще всего в происшествия с электросамокатами попадают люди в возрасте от 20 до 34 лет.

В 2021 году произошло 672 ДТП с участием электросамокатов, что на 68%, чем годом ранее. Погибли в таких ДТП за год 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Совета Федерации по обороне и безопасности направил в МВД России предложение о введении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев электрических скутеров и самокатов. 2 мая об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на текст решения комитета.