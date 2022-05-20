Бухарест, 20 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. На сегодняшний день в школы Румынии зачислены около 2400 детей-переселенцев с Украины. Об этом 20 мая со ссылкой на заявление румынского министра образования Сорина Кымпяну сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники

По словам Кымпяну, официальный Бухарест планирует удовлетворить все без исключения заявки на обучение украинских подростков в средних и средне-специальных учебных заведениях страны.

«В новом академическом году каждый желающий ребенок из указанной категории сможет рассчитывать на получение качественного образования», — резюмировал, в частности, он. При этом на вопрос, как быть с украинскими школьниками, не знающими румынского языка, министр не ответил.

Согласно официальной информации, временный статус в беженцев в Румынии получили более 120 тысяч граждан Украины.