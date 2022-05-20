Оттава, 20 мая, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Канада вводит дополнительные санкции против России и запрещает импорт и экспорт некоторых предметов роскоши в страну, сообщает 20 мая Reuters.

Канада

Новые санкции введены в отношении 14 физических лиц, включая политиков и бизнесменов, а также членов их семей, говорится в официальном заявлении.

Запрет на импорт коснется таких российских товаров, как алкогольные напитки, морепродукты и непромышленные алмазы. В свою очередь запрет на экспорт коснётся обуви, одежды класса люкс и ювелирных изделий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава намерена продолжать вводить экономические санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. По его словам, рестрикции должны затрагивать как власти РФ, так и российский народ.