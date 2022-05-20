Вашингтон, , 17:18 — REGNUM Французская компания Danone увеличила поставки детских молочных смесей из Европы в США, которые столкнулись с острым дефицитом данного товара, сообщает 20 мая Reuters со ссылкой на таможенные данные Штатов и анализ данных о морских перевозках, который провела консалтинговая компания Ocean Audit.

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Компания Danone отправила большую часть продукции из Великобритании и Нидерландов в США. Отметим, что будучи вторым по величине производителем детских молочных смесей в мире, Danone была относительно небольшим игроком в Штатах.

Французская компания увеличила поставки после того, как 17 февраля ведущий американский производитель Abbott отозвал десятки молочных смесей Similac, Alimentum и EleCare после случаев отравлений среди младенцев. Отзыв товаров с американского рынка, где преобладают отечественные компании, создал один из самых острых дефицитов продуктов питания в новейшей истории для американских семей.