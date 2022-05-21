* USAID — запрещённая в России организация

Белград, , 00:50 — REGNUM США выделят безвозвратный кредит в размере $19,5 млн на развитие Сербии. Соответствующий договор подписала 20 мая министр евроинтеграции Сербии Ядранка Йоксимович с послом США в Сербии Кристофером Хиллом и и. о. директора миссии Агентства США по международному развитию (USAID) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дэнни Робертсоном.

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Часть выделенных денег уйдет на реформу системы государственного управления, честь уйдет на развитие конкурентоспособной рыночной экономики.

Министр Йоксимович уточнила, что USAID (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до декабря текущего года планирует выделить Сербии $19,5 млн помощи.

«Это агентство ряд лет действует в Сербии, и оно оказывает стратегическую и финансовую поддержку всех реформ, важных для нашей евроинтеграции. Таким образом США оказывают важную поддержку европейскому пути Сербии», — процитировало агентство «Танюг» слова Йоксимович.

Напомним, что Агентство США по международному развитию (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является высшим федеральным органом госуправления США в области оказания помощи за рубежом. Деятельность агентства направлено на поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, оказание экстренной гуманитарной помощи, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в развивающихся странах мира. Существуют данные о том, что через отдел переходных инициатив (OTI) агентство финансирует подрывные операции в других странах.