* USAID — запрещённая в России организация

Белград, 21 мая, 2022, 00:50 — ИА Регнум. США выделят безвозвратный кредит в размере $19,5 млн на развитие Сербии. Соответствующий договор подписала 20 мая министр евроинтеграции Сербии Ядранка Йоксимович с послом США в Сербии Кристофером Хиллом и и. о. директора миссии Агентства США по международному развитию (USAID) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дэнни Робертсоном.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

Часть выделенных денег уйдет на реформу системы государственного управления, честь уйдет на развитие конкурентоспособной рыночной экономики.

Министр Йоксимович уточнила, что USAID (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до декабря текущего года планирует выделить Сербии $19,5 млн помощи.

«Это агентство ряд лет действует в Сербии, и оно оказывает стратегическую и финансовую поддержку всех реформ, важных для нашей евроинтеграции. Таким образом США оказывают важную поддержку европейскому пути Сербии», — процитировало агентство «Танюг» слова Йоксимович.

Напомним, что Агентство США по международному развитию (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является высшим федеральным органом госуправления США в области оказания помощи за рубежом. Деятельность агентства направлено на поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, оказание экстренной гуманитарной помощи, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в развивающихся странах мира. Существуют данные о том, что через отдел переходных инициатив (OTI) агентство финансирует подрывные операции в других странах.