Абинский район, Краснодарский край, 20 мая 2022, 16:39 — REGNUM Мост через реку Аушедз в Абинском районе Краснодарского края будет восстановлен, готовится соответствующая документация. Об этом 20 мая сообщил региональный оперативный штаб.
По данным штаба, организовать безопасное движение по временной гравийной дороге невозможно, в связи с чем она также закрыта.
20 мая кубанские СМИ сообщили о разрушении ещё одного моста у районе дамбы Фёдоровского гидроузла, через реку Аушедз.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля при проведении ремонта произошло обрушение несущих конструкций Федоровского гидроузла, который обеспечивал водой рисоводческие хозяйства Красноармейского, Калининского, Абинского и частично Крымского районов Краснодарского края.