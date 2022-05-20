Абинский район, Краснодарский край, , 16:39 — REGNUM Мост через реку Аушедз в Абинском районе Краснодарского края будет восстановлен, готовится соответствующая документация. Об этом 20 мая сообщил региональный оперативный штаб.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящий момент остается единственный путь из ст. Федоровской до Краснодара — через Крымск. Мост через реку Аушедз, безусловно, будут восстанавливать, сейчас готовят соответствую документацию. Контракт на проведение работ планируют заключить осенью», — уточнили в оперштабе.

По данным штаба, организовать безопасное движение по временной гравийной дороге невозможно, в связи с чем она также закрыта.

«Надо восстанавливать мост, и это — основная задача», — уточнили в оперштабе.

20 мая кубанские СМИ сообщили о разрушении ещё одного моста у районе дамбы Фёдоровского гидроузла, через реку Аушедз.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля при проведении ремонта произошло обрушение несущих конструкций Федоровского гидроузла, который обеспечивал водой рисоводческие хозяйства Красноармейского, Калининского, Абинского и частично Крымского районов Краснодарского края.