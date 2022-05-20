Мадрид, , 16:25 — REGNUM Пациенты, у которых выявлено заражение оспой обезьян, чувствуют себя нормально, болезнь протекает нетяжело, сообщили 20 мая в пресс-службе испанского минздрава.

Обезьяна

Комментируя информацию о нескольких случаях оспы обезьян в Испании, министр здравоохранения Каролина Дариас сказала, что течение лёгкое. Фактически в каком-то специальном лечении заболевшие не нуждаются.

Напомним, оспа обезьян, привезённая из Африки, зафиксирована в ряде европейских стран и в Канаде. Что касается испанцев, в стране подтверждено семь случаев заражения.

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