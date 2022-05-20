Москва, , 16:24 — REGNUM В киберпространстве ведётся настоящая война против информационной инфраструктуры России, количество кибератак постоянно растёт, заявил 20 мая президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности (СБ) РФ.

Кибератака pixabay.com

«Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет, именно все последние годы. Ну, а с началом специальной военной операции в Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными», — сказал глава российского государства.

Путин подчеркнул, что «по сути против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве».

«Атаки наносятся из разных государств, при этом они четко скоординированы. По сути, это действия государственных структур», — указал Путин, напомнив, что в армиях ряда стран давно созданы кибервойска.

Тем не менее, отметил Путин, киберагрессия, как и «санкционный наскок», провалились.

«Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы», — сказал президент России.

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