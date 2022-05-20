Ташкент, 20 мая 2022, 16:22 — REGNUM В последние два десятилетия уровень бедности стабильно снижался, однако, темпы снижения были неудовлетворительными, если учитывать наблюдавшиеся высокие темпы экономического роста.
Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM докладе Всемирного банка «На пути к процветающему и инклюзивному будущему». В докладе подчеркивается, что согласно официальному определению «малообеспеченного населения», уровень бедности снизился с почти 28% в 2000 году до 11% в 2019 году. При этом, по оценкам Всемирного банка, наиболее крайние формы бедности в Узбекистане к 2018 году были практически искоренены.
При этом ВБ отмечает, что несмотря на то, что крайняя бедность в Узбекистане сегодня встречается редко, прогресс в вопросе достижения более амбициозных стандартов благополучия населения был намного медленнее в последнее десятилетие, особенно учитывая исторически фиксировавшиеся в Узбекистане показатели темпов роста экономики. Отмечается, что среди стран схожих по уровню доходов на душу населения с Узбекистаном, число бедных жителей, проживающих ниже национальной черты бедности, обычно сокращается на 3,3% при росте ВВП на душу населения на 1%, хотя этот показатель немного ниже в странах-экспортерах сырьевых биржевых товаров.
Подчеркивается, что хотя рост доходов населения и ускорился после 2017 года, он был больше всего заметен среди тех слоев населения, которые и до того имели самые высокие доходы.