Ташкент, , 16:22 — REGNUM В последние два десятилетия уровень бедности стабильно снижался, однако, темпы снижения были неудовлетворительными, если учитывать наблюдавшиеся высокие темпы экономического роста.

Уолтер Лэнгли. Еда бедняка. 1891

Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM докладе Всемирного банка «На пути к процветающему и инклюзивному будущему». В докладе подчеркивается, что согласно официальному определению «малообеспеченного населения», уровень бедности снизился с почти 28% в 2000 году до 11% в 2019 году. При этом, по оценкам Всемирного банка, наиболее крайние формы бедности в Узбекистане к 2018 году были практически искоренены.

«Тем не менее, уровень бедности, измеренный с применением черты бедности, применяемой для стран с уровнем доходов на душу населения в нижней части группы стран со средними доходами, в том же году составил в Узбекистане 9,5% от всего населения страны», — говорится в докладе.

При этом ВБ отмечает, что несмотря на то, что крайняя бедность в Узбекистане сегодня встречается редко, прогресс в вопросе достижения более амбициозных стандартов благополучия населения был намного медленнее в последнее десятилетие, особенно учитывая исторически фиксировавшиеся в Узбекистане показатели темпов роста экономики. Отмечается, что среди стран схожих по уровню доходов на душу населения с Узбекистаном, число бедных жителей, проживающих ниже национальной черты бедности, обычно сокращается на 3,3% при росте ВВП на душу населения на 1%, хотя этот показатель немного ниже в странах-экспортерах сырьевых биржевых товаров.

«Однако, доля малообеспеченного населения в Узбекистане в период между 2009 и 2014 годами сокращалась вдвое более медленными темпами, чем в других странах, а впоследствии сокращение бедности еще больше замедлилось, и в период с 2015 по 2019 годы темпы сокращения составляли всего 1,1%».

Подчеркивается, что хотя рост доходов населения и ускорился после 2017 года, он был больше всего заметен среди тех слоев населения, которые и до того имели самые высокие доходы.