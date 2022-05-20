Ташкент, 20 мая 2022, 16:22 — REGNUM В последние два десятилетия уровень бедности стабильно снижался, однако, темпы снижения были неудовлетворительными, если учитывать наблюдавшиеся высокие темпы экономического роста.

Уолтер Лэнгли. Еда бедняка. 1891
Уолтер Лэнгли. Еда бедняка. 1891

Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM докладе Всемирного банка «На пути к процветающему и инклюзивному будущему». В докладе подчеркивается, что согласно официальному определению «малообеспеченного населения», уровень бедности снизился с почти 28% в 2000 году до 11% в 2019 году. При этом, по оценкам Всемирного банка, наиболее крайние формы бедности в Узбекистане к 2018 году были практически искоренены.

«Тем не менее, уровень бедности, измеренный с применением черты бедности, применяемой для стран с уровнем доходов на душу населения в нижней части группы стран со средними доходами, в том же году составил в Узбекистане 9,5% от всего населения страны», — говорится в докладе.

При этом ВБ отмечает, что несмотря на то, что крайняя бедность в Узбекистане сегодня встречается редко, прогресс в вопросе достижения более амбициозных стандартов благополучия населения был намного медленнее в последнее десятилетие, особенно учитывая исторически фиксировавшиеся в Узбекистане показатели темпов роста экономики. Отмечается, что среди стран схожих по уровню доходов на душу населения с Узбекистаном, число бедных жителей, проживающих ниже национальной черты бедности, обычно сокращается на 3,3% при росте ВВП на душу населения на 1%, хотя этот показатель немного ниже в странах-экспортерах сырьевых биржевых товаров.

«Однако, доля малообеспеченного населения в Узбекистане в период между 2009 и 2014 годами сокращалась вдвое более медленными темпами, чем в других странах, а впоследствии сокращение бедности еще больше замедлилось, и в период с 2015 по 2019 годы темпы сокращения составляли всего 1,1%».

Подчеркивается, что хотя рост доходов населения и ускорился после 2017 года, он был больше всего заметен среди тех слоев населения, которые и до того имели самые высокие доходы.

«Рост доходов был намного менее заметен у нижних 40% населения по показателю распределения благосостояния. Степень влияния экономического роста на процессы сокращения бедности в стране постепенно снижается», — говорится в докладе.