Ташкент, 20 мая, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Узбекистан входит в число стран, больше всех в мире зависящих от наличия водных ресурсов и природного газа. Страна крайне чувствительна к изменениям климата. Несмотря на это, жители Узбекистана являются одними из наименее эффективно пользующихся водой и энергией народов в мире. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM докладе Всемирного банка «На пути к процветающему и инклюзивному будущему».

Дарья Антонова ИА REGNUM Чистая вода

«Показатели водозабора превышают 90% от общего объема этого возобновляемого ресурса, причиной чему в первую очередь является неэффективное государственное распределение воды в сельском хозяйстве», — говорится в документе.

Также отмечается, что неэффективное использование природного газа ведет к росту выбросов загрязняющих веществ и рискам исчерпания имеющихся ресурсов в течение жизни одного поколения граждан.

«Повсеместная деградация земель на момент произведения последних замеров в 2016 году вызывала потери, эквивалентные 4% от ВВП. Задержки в переходе на «зеленые» формы производства энергии также влекут риск устаревания технологий и осуществлению инвестиций, отказ от которых будет стоить слишком дорого, что может привести к тому, что страна окажется отрезанной от многих экспортных рынков», — сообщает ВБ.

ВБ уточняет, что рост конкуренции и участие частного сектора являются ключевыми факторами, способствующими максимизации прироста производительности труда, который нужен для снижения использования ресурсов на единицу выпускаемой продукции, финансирования инвестиций в процесс перехода, а также внедрения современных «климатически-умных» технологий.