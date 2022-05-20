Всемирный банк: забор воды в Узбекистане составляет 90% от общего объема
Ташкент, 20 мая, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Узбекистан входит в число стран, больше всех в мире зависящих от наличия водных ресурсов и природного газа. Страна крайне чувствительна к изменениям климата. Несмотря на это, жители Узбекистана являются одними из наименее эффективно пользующихся водой и энергией народов в мире. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM докладе Всемирного банка «На пути к процветающему и инклюзивному будущему».
Также отмечается, что неэффективное использование природного газа ведет к росту выбросов загрязняющих веществ и рискам исчерпания имеющихся ресурсов в течение жизни одного поколения граждан.
ВБ уточняет, что рост конкуренции и участие частного сектора являются ключевыми факторами, способствующими максимизации прироста производительности труда, который нужен для снижения использования ресурсов на единицу выпускаемой продукции, финансирования инвестиций в процесс перехода, а также внедрения современных «климатически-умных» технологий.