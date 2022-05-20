Москва, 20 мая, 2022, 16:09 — ИА Регнум. При кибератаках на Россию недоброжелатели используют всё более сложное программное обеспечение. Об этом 20 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза по защите от информационных угроз.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин погружение

«В большинстве случаев используется следующая тактика атаки: доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступной или подменяется фейками, фальшивками. При этом в ход идут самые современные алгоритмы и комбинированные технологии», — заявил Путин.

«Применяются всё более сложное программное обеспечение, способное поражать устройства, использующие различные операционные системы», — указал он.