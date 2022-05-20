Симферополь, 20 мая, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Опыт Республики Крым, в том числе по развитию парламентаризма, будет полезен освобождённым территориям Украины. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов 20 мая на заседании Госсовета Крыма. Глава региона поздравил депутатов с Днём Госсовета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

«Мы вместе прошли через тяжелые испытания и жили в сложный период геополитических изменений и преобразований. И сегодня через такие же сложности проходят наши собратья на Украине. Наш крымский опыт, опыт крымского парламентаризма, и решения, которые принимал Государственный Совет, были поистине революционными. Мы были первопроходцами и не боялись ошибиться», — сказал Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что опыт крымского парламентаризма будет полезен освобождённым областям Украины.

«Недавно побывал в Херсоне и в Херсонской области и увидел, что людям, которые там живут, нужно мирное небо и уверенность в будущем для своих детей», — добавил Аксёнов.

«Людям нужен простой, а главное, рабочий контакт, чтобы власть сама приходила и предлагала свою помощь. Уверен, что нашей команде по силам гарантировать такое тесное взаимодействие с гражданами. Тем более что приобретенный нами опыт единства и сотрудничества бесценен и уникален», — подчеркнул Аксёнов.

Как напоминает ИА REGNUM, с марта 2022 года Крым и Херсонская область Украины возобновили отношения, прерванные в 2014 году. В частности, восстановлены торговые, гуманитарные связи. Через Крым в Херсонскую область отправляется гуманитарная помощь. 17 мая глава Крыма Сергей Аксёнов побывал в Херсоне.