Тбилиси, 20 мая, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Объём товарооборота между Грузией и Россией в январе–апреле 2022 года вырос в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 17,9% и составил $559,7 млн. Об этом говорится в отчёте, обнародованном 20 мая пресс-службой Национальной службы статистики Грузии (Грузстат).

(сс) skeeze Отгрузка товара

По данным ведомства, Россия находится на третьем месте по объёму товарооборота с Грузией за отчётный период. Турция занимает в этом списке первое место ($766,3 млн), а Китай — второе ($614,7 млн).

Наибольшую долю импорта в Грузию составляют нефтепродукты — $337, млн. Это на 70,9% больше, чем в прошлом году за отчётный период. Легковых автомобилей в страну ввезли на $319,7 млн, медных руд — на $266 млн.

Реэкспорт позволил Грузии получить $363 млн за медные руды и $132 за легковые автомобили. Самый большой рост наблюдается в экспорте ферросплавов, их продано за рубеж на $195,7 млн, что больше прошлогодних показателей на 75,3%.