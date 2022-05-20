Москва, 20 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Странам СНГ следует активнее использовать собственные многосторонние механизмы сотрудничества. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании глав правительств СНГ.

Nalog.ru Михаил Мишустин

«В центре внимания остаётся работа по дедолларизации, укреплению экономического и технологического суверенитета», — заявил Мишустин.

«В период турбулентности считаем важным сделать всё, чтобы действия недружественных государств не отразились на экономическом сотрудничестве внутри СНГ. Предлагаем объединить усилия в рамках Содружества и активнее использовать зарекомендовавшие себя многосторонние механизмы», — указал он.

По его словам, это, в частности, касается договора о зоне свободной торговли, взаимодействия в области транспортно-логистической инфраструктуры, а также расширения использования национальных валют во взаиморасчётах.

«Что особенно актуально, поскольку доллар и евро всё чаще используются в качестве инструментов политического давления и экономического шантажа», — подчеркнул премьер-министр.