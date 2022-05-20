Москва, , 15:23 — REGNUM России понятно стремление Франции и других стран Евросоюза к доминированию в разных регионах мира, однако это «несимпатично» российской стороне. Об этом 20 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

«Нам понятна, но не симпатична попытка Франции и других стран Европейского союза претендовать на некую доминирующую роль в том или ином регионе мира», — сказал он.

Также глава МИД РФ отметил, что страны Европы обеспокоены развитием отношений Москвы со странами Африки, в то время как страны Запада пытаются развивать свое влияние на территориях вокруг России.

«Сами они, когда речь заходит о территориях вокруг Российской Федерации, не стесняясь, пишут различные стратегии, в том числе арктическая стратегия Евросоюза, стратегия по Центральной Азии, и потом начинают эти стратегии странам региона предлагать <…>, эти двойные стандарты очень печальны», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада пытались всё свалить «с больной головы на здоровую» в ходе заседания Совета Безопасности ООН по продовольствию.