Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону разработают схему ливневой канализации за 50,3 млн рублей. Об этом сегодня, 20 мая, в своём телеграм-канале написал ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Ливневка Arina Borisova

К 1 июня 2023 года необходимо выполнить техническое обследование существующих сетей ливневой канализации, выбрать места размещения сооружений дождевой канализации и локальных очистных сооружений, произвести расчёт необходимых капитальных вложений для развития сетей дождевой канализации в городе.

Схема будет использована для последующего проектирования и строительства (реконструкции) ливнёвок.

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