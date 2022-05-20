Москва, 20 мая, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Страны Запада пытались всё свалить «с больной головы на здоровую» в ходе заседания Совета Безопасности ООН по продовольствию. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 20 мая по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулой Диопом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Он рассказал, что обсуждал с малийским коллегой ситуацию на Украине и вокруг неё. В частности, речь шла о заседании Совета Безопасности ООН по вопросам продовольственной безопасности в мире, состоявшемся 19 мая.

На заседании «западные страны в очередной раз пытались всё свалить с больной головы на здоровую», сказал Лавров. Он добавил, что украинский кризис «по большому счёту создан исключительно стараниями» Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель России при ООН Василий Небензя высказал версию, что экспортируемое украинское зерно не поступает нуждающимся странам, а закачивается в хранилища Евросоюза, возможно, в качестве оплаты за поставки оружия. Заместитель постпреда Дмитрий Полянский позднее сообщил, что на заседании СБ ООН западные страны опровергать это предположение не стали.

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