Москва, , 15:07 — REGNUM Санкционное противостояние требует от стран СНГ несколько изменить формат сотрудничества. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании глав правительств СНГ.

Михаил Мишустин Nalog.ru

«Очевидно, что санкционное противостояние требует от нас провести определённую настройку векторов сотрудничества. Сделать больший упор на внутренние силы, возможности и ресурсы, находить новые пути совместного развития, наращивать производство тех самых товаров и услуг, укреплять технологическую и продовольственную безопасность, обеспечивать рост уровня жизни наших граждан, стимулировать деловую активность бизнеса», — заявил Мишустин.

В качестве примера премьер-министр привёл положительный опыт взаимодействия в формате ЕАЭС: в марте 2022 года Евразийская экономическая комиссия утвердила перечень мер по повышению устойчивости экономики стран-членов союза, включая обеспечение макроэкономической стабильности.

«Они успешно реализуются. Поскольку пятёрка ЕАЭС также входит и в СНГ, предлагаю использовать эту антикризисную программу для укрепления торгово-экономического взаимодействия в Содружестве», — подчеркнул премьер-министр.