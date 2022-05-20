Москва, 20 мая 2022, 15:07 — REGNUM Санкционное противостояние требует от стран СНГ несколько изменить формат сотрудничества. Об этом 20 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании глав правительств СНГ.

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Nalog.ru

«Очевидно, что санкционное противостояние требует от нас провести определённую настройку векторов сотрудничества. Сделать больший упор на внутренние силы, возможности и ресурсы, находить новые пути совместного развития, наращивать производство тех самых товаров и услуг, укреплять технологическую и продовольственную безопасность, обеспечивать рост уровня жизни наших граждан, стимулировать деловую активность бизнеса», — заявил Мишустин.

В качестве примера премьер-министр привёл положительный опыт взаимодействия в формате ЕАЭС: в марте 2022 года Евразийская экономическая комиссия утвердила перечень мер по повышению устойчивости экономики стран-членов союза, включая обеспечение макроэкономической стабильности.

«Они успешно реализуются. Поскольку пятёрка ЕАЭС также входит и в СНГ, предлагаю использовать эту антикризисную программу для укрепления торгово-экономического взаимодействия в Содружестве», — подчеркнул премьер-министр.