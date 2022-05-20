* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:06 — REGNUM Шесть дней назад в Кабуле талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали бывшего офицера министерства обороны Афганистана и увезли его в неизвестном направлении.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Источник сообщил газете «8 Собх» 20 мая, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обыскали дом Ахмада Лайека Сайфи в районе «Хайрхана», арестовали его и увезли с собой. Собеседник добавляет, что о его судьбе ничего не известно уже почти неделю.

При предыдущем правительстве Сайфи занимал должность директора отдела протокола в управлении внешних связей министерства обороны. Он окончил четырёхлетний курс военной академии Индии и имеет степень магистра в области международных отношений.

После падения Кабула он работал в охранной компании.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно отрицали обвинения в подобных арестах, заявляя, что придерживаются указа об амнистии.