Тбилиси, , 15:05 — REGNUM Все таможенные пункты в Грузии на сухопутной границе вынуждены были перейти на чрезвычайный режим работы, из-за того, что резко вырос объем проходящего транспорта. Об этом сообщает Служба доходов Минфина.

Таможня добро не дает Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР

В ведомстве отметили, что на объектах таможни увеличили число сотрудников для увеличения скорости пропуска машин. Все пункты работают круглосуточно.

Сообщается, что в работе таможни могут быть задержки из-за того, что в соседних странах начали внедрять новые электронные системы регистрации. Иногда из работа идет с перебоями.

Стоит отметить, что внешнеторговый оборот Грузии с января по март 2022 года составил $5,3 млрд. Это на 33,4% больше, чем в прошлом году за тот же период.