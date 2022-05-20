Москва, 20 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова Орденом Мужества посмертно. Соответствующий документ опубликовал.

Andrew Butko Моторола

Согласно тексту указа, Павлов Арсен Сергеевич награждается посмертно Орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению прав и свобод соотечественников.

Арсен Павлов, получивший известность под позывным «Моторола», был одним из первых командиров Донецкой Народной Республики.