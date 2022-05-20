Херсон, 20 мая, 2022, 18:30 — ИА Регнум. На протяжении последних лет Украина фактически живет по грантовой системе, которую разъедает коррупция. Об этом 20 мая заявил журналистам заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Как отметим Стремоусов, многие беженцы из Херсонской области готовы возвращаться в регион, так как они чаще всего попадают на Западную Украину, где им по дорогим ценам сдают свою жилье те, кто уезжает в Европу получать пособие беженца.

«Поэтом считаю, что на самом деле система, по которой живет в последние годы Украина, — это грантовая система. Она подвержена той же самой коррупции, которая разъедает и сегодняшнюю ситуацию», — сказал он.

Кроме того, замглавы военно-гражданской администрации региона привел пример, когда из 50 миллиардов гривен на выплаты пенсий жителям Украины пропало 15 миллиардов, в связи с чем порядочность представителей Киева является, по его словам, вызывающей вопросы.

«Потому что продажность, которую я наблюдал последние 30 лет, живя на территории Украины, она зашкаливала. Превратившись в полностью коррумпированное государство, в котором выросло родоплеменное начало и феодализм, который мы демонстрировали всему миру. Просто об этом мало кто говорил», — пояснил Стремоусов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы военно-гражданской администрации херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в Херсонской области нет потерь среди гражданского населения в результате военных действий.