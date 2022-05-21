Лондон, 21 мая, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Один из ближайших союзников президента США Джо Байдена должен прибыть в Лондон 21 мая в составе влиятельной делегации Конгресса США, стремящейся снять напряженность в вопросе Северной Ирландии, сообщает Guardian.

NikNaks Ирландия и Северная Ирландия

В состав делегации из девяти человек входят делегаты от демократов и республиканцев из Палаты представителей и Сената США, включая членов влиятельного комитета по методам и средствам под председательством Ричарда Нила, который возглавляет группу.

21 мая они отправятся в Лондон для встреч с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, министром международной торговли Энн-Мари Тревельян, лидером лейбористов Киром Стармером и теневым министром международной торговли Ником Томасом-Саймондсом.

Нил также попросил о встрече с премьер-министром Борисом Джонсоном, и хотя встреча пока не запланирована, он выразил надежду, что переговоры с премьер-министром все же удастся организовать.

Нил подтвердил, что Байден проявляет «высокий уровень заинтересованности» в назначении специального посланника в Северную Ирландию.

Теневой министр по Северной Ирландии Питер Кайл сказал, что визит делегации США станет долгожданным вмешательством.

«Правительство Великобритании не в состоянии обеспечить стабильность или платформу для урегулирования политических разногласий, поэтому эта задача ложится на другую страну», — посетовал Кайл.