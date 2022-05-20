Москва, 20 мая, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Создание студенческих «Казачьих сотен» обсудят на заседании Ассоциации образовательных организаций высшего образования, реализующих казачий компонент. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

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Совместно с представителями Минобрнауки России были подняты вопросы подготовки очередного заседания Ассоциации казачьих вузов и утверждена повестка. В частности, будет рассмотрена реализация Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы по подготовке кадров для войсковых казачьих обществ, создание студенческих объединений «Казачья сотня». Предложено также рассмотреть вопрос о включении семи новых членов в ряды Ассоциации казачьих вузов.

Напомним, Ассоциация образовательных организаций высшего образования, реализующих казачий компонент, создана в 2021 году по инициативе Всероссийского казачьего общества и Министерства науки и высшего образования России. В её состав вошли 18 вузов из 19 регионов страны.