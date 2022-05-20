Ереван, , 14:49 — REGNUM Вашингтон с 1992 года потратил $3 млрд «на развитие демократии» в Армении, заявила посол США Линн Трейси в Ереване 20 мая, выступая на «Армянском форуме демократии», организованном неправительственной организацией Freedom House. Об этом сообщает газета «Голос Армении».

Линн Трейси © Photolure

«Это не просто инвестиции, а вклад, результаты которого будут видны в течение длительного времени», — сказала Трейси.

Она добавила, что вложенные деньги не принесли бы результата, если бы в республике не нашлось тех, решил «пожинать плоды этой поддержки». По мнению американского дипломата, главное, что получилось добиться Вашингтону в Армении — это инвестиции в человеческий капитал.

Трейси подчеркнула, в планах США добиться реализации в Армении программ по продвижению «прав» сексуальных меньшинств. На форуме также присутствовал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Стоит отметить, что возле гостиницы, где походит «Армянский форум демократии», собрались протестующие, выступающие за отставку Пашиняна. Оппозиционных депутатов на мероприятие не пропустили. Также не пустили журналистов, которые поддерживают оппозицию. Участники протестной акции стали скандировать «Никол — предатель» и «Армения без Трейси».

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