Херсон, 20 мая, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Власти Херсонской области не хотят идти путем создания республик, как Донбасс, и намерены всем регионом войти в состав РФ, в связи с чем пока неизвестно, будет ли в регионе проводиться референдум о присоединении к России. Об этом 20 мая заявил журналистам заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

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«Я вам не скажу, что будет референдум. Мы не хотим идти примерами создания республик, потому что на самом деле мы являемся, подчёркиваю, Херсонской областью, и Херсонской областью войдем в состав России как полноценный субъект Российской Федерации», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Кроме того, Стремоусов добавил, что о том, как это будет происходить, станет известно в будущем, так как властям региона очень важно мнение его жителей по этому вопросу.

При этом замглавы военно-гражданской администрации региона добавил, что местные власти не хотят играть в военную зону, так как Херсонская область и город Херсон были освобождены от украинских боевиков без каких-либо больших жертв и разрушений, чего в данный момент хотят ВСУ во главе с киевским режимом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы военно-гражданской администрации херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в данный момент у жителей Херсона меняется отношение к свершившейся в городе исторической справедливости, несмотря на попытки запугивания их со стороны нацистского киевского режима.