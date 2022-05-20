Кабул, , 14:21 — REGNUM В интервью BBC Хамидулла Мохеб, советник по национальной безопасности правительства Ашрафа Гани, впервые извинился за свою роль в падении предыдущего правительства Афганистана.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Он ещё раз оправдал свой побег и побег Ашрафа Гани из Кабула, заявив, что у них не было другого выбора, кроме как покинуть Афганистан, чтобы предотвратить «уличные бои».

«Я беру на себя ответственность за все действия, связанные с моей неспособностью [предотвратить падение режима], и приношу извинения за это», — сказал в интервью бывший советник правительства по национальной безопасности.

Мохеб также попросил других чиновников бывшего правительства объяснить людям причины падении режима. Он добавил, что афганский народ имеет право знать, какой была ситуация во время падения правительства и прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Народ Афганистана и история имеют право требовать от нас объяснений о том, что произошло», — сказал он.

Он добавил, что должен был вылететь в Доху для переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но стремительный крах правительства не позволил ему это сделать: »Всё очень быстро развалилось. Лучшее, что мы могли сделать, это обеспечить безопасность Кабула города и наших сограждан».

Мохеб принёс извинения народу за свою роль в падении Афганистана, которое ранее приписывали мирным переговорам в Дохе. В недавней речи в Оксфордской ассоциации он сказал, что подписание США мирного соглашения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проложило путь к падению правительства Ашрафа Гани.

Иохеб заявил, что афганские силы безопасности бок о бок с силами США сражались против терроризма, но США бросили правительство Ашрафа Гани на произвол судьбы.