Брянск, 20 мая, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Заместитель командира отряда ОМОН Управления Росгвардии по Брянской области полковник полиции Андрей Фроленков получил «Золотую звезду» Героя РФ за участие в специальной военной операции на Украине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе Росгвардии.

Mil.ru «Золотая Звезда» Героя РФ

Торжественная церемония награждения прошла в Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского в подмосковной Балашихе. Государственную награду вручил герою главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.

«Андрей Фроленков командовал подразделением, которое захватило стратегически важный объект, не допустив человеческих жертв и необратимых последствий. Благодаря смелым и решительным действиям офицера Росгвардии, объект был взят под контроль без единого выстрела. Полковнику полиции Андрею Фроленкову удалось выполнить поставленную командованием задачу, при этом сохранить жизни сотен военнослужащих и гражданских лиц», — рассказали о подвиге брянского росгвардейца в ведомстве.

На торжественном марше в честь 77-й годовщины Победы губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что Андрей Фроленков отличился при взятии под контроль Чернобыльской АЭС.