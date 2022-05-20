Сеул, 20 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи может встретиться с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный источник, приближенный к Ким.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Ожидается, что первая леди страны обменяется приветствиями с американским лидером во время государственного обеда, который состоится 21 мая в Национальном музее Кореи после двустороннего саммита.

Согласно дипломатическому этикету, Ким Гон Хи неуместно сопровождать президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, поскольку первая леди США не сопровождает Байдена в данной поездке.

Между тем не сообщается останется ли первая леди Южной Кореи до конца мероприятия или «заглянет» на него на короткий промежуток времени.