Порт-о-Пренс, , 14:16 — REGNUM Жители Гаити вышли на акции протеста против отсутствия безопасности и применения насилия со стороны вооруженных банд, а также в знак протеста против волны похищений, прокатившейся по стране, особенно по ее столице. Об этом пишет Prensa Latina.

Гаити

В густонаселенном районе Лауле, расположенном недалеко от центра Порт-о-Пренса, жители установили баррикады, подожгли шины и другие предметы и перекрыли движение на оживленной авеню им. Джона Брауна.

Демонстрация, которая была разогнана полицией, стрелявшей в воздух, осудила рост числа похищений, которых только за первые пять дней мая было зарегистрировано 10. В частности, протестующие потребовали освободить Венеля Лазарра, механика, схваченного в середине мая на улице Кретьена.