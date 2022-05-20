Москва, , 14:15 — REGNUM Принадлежащие польскому ретейлеру LPP магазины Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay массово открываются в российских городах. Об этом сообщили владельцы торговых центров и консультанты.

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Так, по словам регионального директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгении Хакбердиевой, магазины Sinsay открылись почти везде в Москве и даже в некоторых регионах.

«В выходные мы ожидаем открытия Reserved, Cropp, House в «Меге» и «Авиапарке», затем по мере подготовки помещений магазины начнут открываться в других торговых центрах», — сказала она РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, LPP Group закрыл свои магазины в России и онлайн-продажи товаров 29 марта 2022 года из-за санкций, введённых Евросоюзом.