Москва, 20 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Россия не выйдет из-под санкций в ближайшее время, эти ограничения будут действовать годы и десятилетия. Об этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 20 мая на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, режим санкций не связан только лишь со специальной операцией России на Украине. Всем ясно, что ограничения будут действовать очень долго, и рассчитывать нужно только на себя.

«Очевидно, что эти санкции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе советские годы. То есть это десятилетия. Поэтому мы должны рассчитывать только на собственные возможности», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред Совбеза заявил также, что в жизненно важных сферах, таких как продовольствие и отопление, Запад снижает накал санкционных страстей.

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