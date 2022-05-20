Москва, , 13:55 — REGNUM Полузащитник Алан Дзагоев покинул московский футбольный клуб ЦСКА. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба клуба.

Алан Дзагоев Pfc-cska.com

Отмечается, что клуб и 31-летний футболист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Напомним, Дзагоев играл за ЦСКА с 2008 года. На его счету 397 матчей за клуб, в которых он забил 77 голов.

В составе ЦСКА Дзагоев стал трёхкратным чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16), а также по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок России.

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