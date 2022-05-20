Москва, 20 мая, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Новую редакцию законопроекта о майнинге внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди» во главе с Анатолием Ткачёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая.

Криптовалюта

Инициатива направлена на урегулирование отношений, связанных с особенностями выпуска, генерацией цифровой валюты в России.

Предлагается ввести определение майнига, документом также регламентируется отношения, возникающие при майнинге, то есть выпуске или генерации цифровой валюты на территории России, а именно требования к участникам майнинговой деятельности.

Вместе с тем предусматривается регулирование выпуска или генерации цифровой валюты, исключая регулирование создания (выпуска) и обращения цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав, цифровых валют центральных банков, прав собственности на нематериальные активы, прав на результаты интеллектуальной деятельности и их использование, выраженные в цифровой или иной электронной форме.